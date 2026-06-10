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'Almanya kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderiyor' iddiasına DMM'den yalanlama

'Almanya kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderiyor' iddiasına DMM'den yalanlama

20:4010/06/2026, Çarşamba
DHA
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DMM, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
DMM, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya’nın üçüncü ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye’ye gönderdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Türkiye’nin bu kapsamda bir kabul uygulaması bulunmadığı vurgulanırken, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın yalnızca Türk vatandaşlarını kapsadığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Almanya’nın başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye’ye gönderdiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"Anlaşma sadece Türk vatandaşları için uygulanmaktadır"

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Almanya Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye’ye gönderiyor’ iddiası doğru değildir. Türkiye’nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye’ye iade edilmesi hukuken mümkün değildir. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için uygulanmaktadır. Dolayısıyla yabancı uyruklu kişilerin ülkemiz tarafından geri alınması söz konusu olmayıp, bu kişiler kendi ülkelerine gönderilmektedir. Algı ve provokasyon amaçlı içeriklerle kamuoyunu yanıltma amacı güdenler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sadece ilgili resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.



#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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