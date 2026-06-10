DMM'den “E-Devlet Kapısı’na siber saldırı gerçekleştirildiği” iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformlarında yer alan “E-Devlet Kapısı’na siber saldırı yapıldığı” ve “sistemin çöktüğü” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir siber saldırı, veri güvenliği ihlali ya da sistemsel çökme bulunmadığı vurgulandı.