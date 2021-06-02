Gündem Almanyada toplantı düzenleyen CHPlilerden Meral Akşenere Eli kanlı katil asena
POLİTİKA

Almanya’da toplantı düzenleyen CHP’lilerden Meral Akşener’e: Eli kanlı katil asena

Almanya Köln’de 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi toplantı düzenleyen CHP’lilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e "Eli kanlı katil asena" dediği bir görüntü ortaya çıktı. Sahnede konuşan CHP'li bir kadın, Akşener'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmemesi için sineye çektiklerini söylüyor ve İYİ Parti Genel Başkanı için "12 Eylül’de öldürülen devrimci solcu gençlerin kanı elinde olan doksanlı yılların faili meçhul cinayetlerinde adı geçen" ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya’da toplantı düzenleyen CHP’lilerden Meral Akşener’e: Eli kanlı katil asena
O anların görüntüsü.

Almanya'nın Köln şehrinde bir salonda toplantı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partililerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Eli kanlı katil asena" dediği ortaya çıktı

'ERDOĞAN SEÇİLMESİN DİYE SES ÇIKARMIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullanılan "Seni başkan yaptırmayacağız" söylemini dillendiren ve 24 Haziran 2018 seçimlerini işaret eden CHP'li bir kadın, Meral Akşener'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmemesi için ses çıkarmadıklarını söylüyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

"ELİ KANLI AKŞENER'İ UNUTMADIK"

12 Eylül’de öldürülen devrimci solcu gençlerin kanı elinde olan doksanlı yılların faili meçhul cinayetlerinde adı geçen ‘kod adı asena’, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i unutmadık, unutmayacağız. Bir seferliğine sineye çektik. Önceliğimiz başka. Bir olacağız.

Almanya’da toplantı düzenleyen CHP’lilerden Meral Akşener’e: Eli kanlı katil asena
OYNAT 00:41
Almanya’da toplantı düzenleyen CHP’lilerden Meral Akşener’e: Eli kanlı katil asena
Almanya Köln'de 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi toplantı düzenleyen CHP'lilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e “Eli kanlı katil asena' dediği bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, sahnede konuşma yapan bir kadının “12 Eylül'de öldürülen devrimci solcu gençlerin kanı elinde olan, doksanlı yılların faili meçhul cinayetlerinde adı geçen 'kod adı asena', bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i unutmadık, unutmayacağız. Bir seferliğine sineye çektik. Önceliğimiz başka. Bir olacağız' dediği duyuluyor.
Abone Ol Google News
Suudi Arabistan ezan sesini kıstı

Suudi Arabistan ezan sesini kıstı

​Karara karşı çıkanlar 'krallığın düşmanları' ilan edildi.
Okullu çiftçiye100 bin TL hibe

Okullu çiftçiye
100 bin TL hibe

​Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı.
İhracatta büyük artış

​"Tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri"

​Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'le ilişkilere dair açıklama.

Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi.

Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

​UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru tamamlandı

Verilen karşılıkta 3 terörist etkisiz hale getirildi.

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Daha önce FETÖ'cülerin dillendirdiği iftiraları, tanık olduğu “gerçeklermiş” gibi anlatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.