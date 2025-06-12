Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Almanya'dan bayram tatiline gelen çift kazada hayatını kaybetti

Almanya'dan bayram tatiline gelen çift kazada hayatını kaybetti

15:2612/06/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Almanya'dan bayram tatiline gelen çift kazada hayatını kaybetti
Almanya'dan bayram tatiline gelen çift kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden İsmail Duman (70) ile eşi Şükran Duman (66) hayatını kaybetti. Yurt dışında yaşayan Duman çiftinin bayram tatili dolayısıyla memleketleri Çay'a geldikleri öğrenildi. Aynı kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Çay'a bağlı Cumhuriyet köyü kavşağında meydana geldi. A.A.'nın (42) kullandığı 34 GDP 88 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkış yapan İsmail Duman yönetimindeki KRQD 451 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İsmail Duman ve eşi Şükran Duman, diğer araç sürücüsü A.A. ve S.A. (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü. Dün durumu ağır olan yaralılardan önce Şükran Duman, birkaç saat sonra da eşi İsmail Duman hayatını kaybetti. A.A. ve S.A.'nın sevk edildikleri AFSÜ Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


İsmail ve Şükran Duman çiftinin yıllardır Almanya'da yaşadıkları, bayram tatili dolayısıyla memleketleri Çay ilçesine bağlı Karamık Karacaören beldesine ziyarete geldikleri öğrenildi. Almanya'da yaşayan 4 kız çocuğu olan Duman çiftinin cenazesi dün beldede kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.


Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.



#İsmail Duman
#Şükran Duman
#Afyonkarahisar
#Almanya
#Trafik kazası
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 zamlı trafik cezalarının uygulanacağı tarih