Almanya'dan bayram tatiline gelen çift kazada hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Çay'a bağlı Cumhuriyet köyü kavşağında meydana geldi. A.A.'nın (42) kullandığı 34 GDP 88 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkış yapan İsmail Duman yönetimindeki KRQD 451 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İsmail Duman ve eşi Şükran Duman, diğer araç sürücüsü A.A. ve S.A. (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü. Dün durumu ağır olan yaralılardan önce Şükran Duman, birkaç saat sonra da eşi İsmail Duman hayatını kaybetti. A.A. ve S.A.'nın sevk edildikleri AFSÜ Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.