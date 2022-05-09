Gündem Alparslan Kuytul tutuklandı
3. SAYFA

Alparslan Kuytul tutuklandı

Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan ve gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Alparslan Kuytul tutuklandı
Alparslan Kuytul

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada; kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası Kuytul, sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Yüreğir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü.

Bu sırada hastane çıkışında toplanan destekçileri, Kuytul lehine slogan attı.

Emniyette ifadesi alınan Kuytum, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuytul çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adliye binası çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.


Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
GÜNDEM
Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı

Bakan Soylu: Kuytulcuların tahriklerine rağmen orantısız güç kullanılmamalıydı
GÜNDEM
Bakan Soylu: Kuytulcuların tahriklerine rağmen orantısız güç kullanılmamalıydı

Bakan Soylu'dan Alparslan Kuytul tepkisi: Karşımızda bir şaklaban ve başka yerlerden talimat alan biri var
OYNAT 02:36
Bakan Soylu'dan Alparslan Kuytul tepkisi: Karşımızda bir şaklaban ve başka yerlerden talimat alan biri var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında, 'Kuytulcular' olarak bilinen Alparslan Kuytul ve destekçilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Kanuna aykırı bir duruma müdahale etmek benim görevim.' diyen Bakan Soylu, 'Bu adam raydan çıkmış. Karşımızda bir şaklaban ve başka yerlerden talimat alan biri var. Kendisine 'hoca' dedirtiyor.' ifadelerini kullandı.


Rehine krizi

Rehine krizi

​Haiti'de sekizi Türk 17 kişi fidye için kaçırıldı.
En sağlıklı şehirler belli oldu

En sağlıklı
şehirler belli oldu

​Yaşam süresinin uzunluğuna göre iller listelendi.
Birlik çağrısı yapan Selahattin Demirtaşa Nedim Şenerden tepki: Yakında tek devlet tek bayrak der

Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

​İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

​Dünyada gündem oldu: Bilim dünyasından çarpıcı mesajlar...

Kız kardeşi anlattı: Çocuğunun gözü önünde öldürmüş.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili net mesaj: Sonuna kadar sahip çıkacağız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.