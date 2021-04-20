Altı belediyeye pasaport soruşturması Altı belediyeye pasaport soruşturması İçişleri Bakanlığı, kamu görevlisi olmayan kişilerin, hizmet damgalı pasaportla (gri pasaport) yurt dışına çıkışlarına aracılık eden 6 belediye hakkında daha soruşturma başlattı. Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin ardından soruşturma başlatılan belediyeler Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç ve Ordu Korgan.

Haber Merkezi 20 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 20 Nisan 2021, 04:54 Yeni Şafak