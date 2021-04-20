Altı belediyeye pasaport soruşturması

İçişleri Bakanlığı, kamu görevlisi olmayan kişilerin, hizmet damgalı pasaportla yurt dışına çıkış yapmalarının sağlandığının tespiti üzerine 6 belediye hakkında soruşturma başlattı.
- Malatya’daki Yeşilyurt Belediyesi’nin ardından 6 belediyenin daha kamu görevlisi olmayan kişilerin hizmet damgalı pasaportla yurt dışına çıkış yapmasını sağladığı belirlendi. Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart’ta İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan soruşturma genişletiliyor.
MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç ve Ordu Korgan Belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu” ve “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edildi. Bakanlık, söz konusu olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilerek soruşturma başlattı.
GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
- Bakanlık açıklamasında, “Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurt dışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu” denildi.