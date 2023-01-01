Altılı Masa'da aday toto

6’lı Masa’da bu kapsamda 2023’de yarışacak adayın nasıl belirleneceğine ilişkin formüller de kulislerde çoğaldı. Buna göre, en güçlü senaryo oy çokluğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı adayını kabul etmeyen bir parti bile olsa, neticeye oy çokluğu ile ulaşılacak. Masadan adayın 5’e 1 ya da 4’e 2 oyla çıkabileceği belirtiliyor. 5’e 1 olasılığında İYİ Parti hariç diğer ortakların tercihini sıcak baktıkları CHP’li bir isim ya da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanması bekleniyor. 4’e 2 sonucunda ise Gelecek Partisi ve İYİ Parti’nin hayırda birlikte hareket edeceği, bu durumda kararda CHP, DEVA, SP ve DP’nin dört oyuyla mutabakata varılacağı ileri sürülüyor. Cumhurbaşkanı adayını kabul etmeyen bir parti bile olsa, neticeye oy çokluğu ile ulaşılacak.