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CHP’nin başını çektiği 6’lı masa bugün sekizinci toplantısını gerçekleştirecek. DEVA Partisi Genel Merkezi'nde saat 12.00’de başlayacak görüşmede Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) masaya katılımı, hükümetin başörtüsüne ilişkin Anayasa teklifi çağrısı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş, adaya gidecek yol haritası gibi kritik başlıklar ele alınacak.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Altılının gündemi genişleme
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CHP’nin başını çektiği 6’lı masa bugün sekizinci toplantısını gerçekleştirecek. DEVA Partisi Genel Merkezi'nde saat 12.00’de başlayacak görüşmede Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) masaya katılımı, hükümetin başörtüsüne ilişkin Anayasa teklifi çağrısı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş, adaya gidecek yol haritası gibi kritik başlıklar ele alınacak. Genişlemenin ana gündemi oluşturması beklenen masada, BTP'nin teklifi değerlendirilecek. İYİ Parti BTP'ye olumlu yaklaşırken, diğer partilerin buna soğuk olduğu belirtiliyor. Gelecek Partisi ve DEVA’nın parti bazında genişleme teklifini masaya taşıyabileceği kaydediliyor. Böyle bir ihtimalde ise BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın İYİ Parti listelerinden Trabzon’dan aday olabileceği konuşuluyor.

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