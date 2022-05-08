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Altındağ'da çocuk kulübünde kukla gösterisi

Ankara Altındağ Belediyesi Yıldıztepe Gençlik Merkezi üyeleri, Başkent Millet Bahçesi Çocuk Kulübü’nde “kukla gösterisi” etkinliğine katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altındağda çocuk kulübünde kukla gösterisi
Kukla gösterisi etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Ankara Altındağ Belediyesi Yıldıztepe Gençlik Merkezi üyeleri, Başkent Millet Bahçesi Çocuk Kulübü’nde “kukla gösterisi” etkinliğine katıldı. Gençler, keyif dolu anlar yaşadı. Başkent Millet Bahçesi’ndeki Çocuk Kulübü’nü ziyaret eden Yıldıztepe Gençlik Merkezi üyeleri hem etkinlik alanında bulunan oyunlar ve aktivitelere katıldı hem de kuklalarla eğlendi.

Dans eden ipli kuklalar ile eğlenen gençler, hayal güçlerini geliştirme imkanı buldu. Dans ederken sosyal mesajlar da veren kuklalar, çocukların büyük beğenisini topladı. Altındağlı çocukların kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla ve geleneksel değerlerimizle büyüsün istiyoruz. Okulda aldıkları eğitim, bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için çok daha iyi olur diye düşündük. Çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak ve biraz olsun yüzlerini güldürebilmek için onlara eğlenceli bir aktivite düzenledik. Yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi.

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