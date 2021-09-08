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ANKARA

Altındağ’da çocukların dolu çanta sevinci

Altındağ’da bu yıl okula başlayacak olan ihtiyaç sahibi 1500 öğrenciye, içleri kırtasiye malzemesi ile dolu okul çantası hediye edildi. Başkan Asım Balcı, “Çantalarını görünce çocuklarımızın yüzü güldü. Onların mutluluğu bize yeter” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altındağ’da çocukların dolu çanta sevinci ​
Başkan Asım Balcı, okul açılmadan tüm çantaların adreslere elden teslim edildiğini söyledi.

Ankara Altındağ Belediyesi, sosyal yardım desteği alan 900 ailenin, okula başlayan 1500 çocuğuna, içerisinde her tür kırtasiye malzemesinin bulunduğu çantalar hediye etti. Okul açılmadan tüm çantaların adreslere elden teslim edildiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, “1500 Altındağlı ihtiyaç sahibi çocuğumuz, okul çantalarına kavuştu. Yeni eğitim ve öğretim döneminin hepsine hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğrencilere Allah zihin açıklığı versin” diye konuştu.

  • Başkan Balcı, “Ekiplerimiz çantaların hazırlanması için arı gibi çalıştı. İçlerine okula yeni başlayacak bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği pek çok kırtasiye malzemesini koyduk. Kurşun kalemden deftere, resim defterinden boya kalemine kadar birçok ihtiyacı içinde barındıran okul çantaları, beslenme çantaları ile birlikte çocuklarımıza evlerinde teslim edildi. Çocuklarımız çantalarını ve içindekileri görünce çok sevindi, hepsinin yüzü güldü. Onların mutluluğu bize yeter ve İnşallah yüzleri hep güler” ifadelerini kulandı.
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