Altındağ’da hedef üst seviye turizm

Bu yıl ‘Kültür Turizmi’ başlığıyla toplanan “TravelExpo - 4. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı” kapsamında düzenlenen, “Yerel yönetimlerde doğal ve kültürel miras alanlarında sürdürülebilir turizm” konulu panelde Mardin Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile birlikte konuşmacı olarak yer alan konuşmacı olarak yer alan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ’ın doğal ve kültürel mirası hakkında konuştu. ATO Congresium’da gerçekleştirilen, moderatörlüğünü Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer’in yaptığı panelde, Altındağ’ın tarihi ve kültürel mirasını gözler önüne seren Başkan Balcı, bu mirasa nasıl sahip çıkıldığını da anlattı.

Asım Balcı ve Veysi Şahin

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Altındağ

TURİZM POTANSİYELİ YUKARILARA ÇIKACAK

“Gerçek Ankara’yı gün yüzüne çıkaracağız” diyen Başkan Balcı “Biz Altındağ’ı Ankara’nın, hatta Türkiye’nin kalbi olarak nitelendiriyoruz. Cumhuriyetimizin kurulduğu, İstiklal Marşımızın yazıldığı Altındağ, Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli Hz. doğduğu, yaşadığı ilçe. Altındağ bu önemli tarihi ve kültürel mirasların yanında ayrıca binlerce yıllık medeniyetlere de ev sahipliği yapmış. Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerini sınırlarında bulunduran Altındağ, başkentin turistik varlıklarının da yaklaşık yüzde 70’lik bölümüne sahip. Atacağımız adımlarla ilçe turizmini çok daha kaliteli ve üst seviye hale getirebileceğimiz potansiyel var” dedi.

‘YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR’

Hamamönü, Ulus ve Ankara Kalesi gibi lokasyonların her gün binlerce turisti ağırladığına dikkati çeken Başkan Balcı, Ankara’da sürdürülebilir turizm için atılacak adımları da bir bir sıraladı. Başkan Balcı, “Ankara Kalesi’nin devamı olan Kale Altı Kentsel Dönüşüm ile bölgedeki tescilli yapılar koruma altına alınacak. Metruk yapılardan temizlenecek olan bölge yerli ve yabancı turistler için de daha güvenli hale getirilecek. Bu dönüşümün devamı niteliğinde olan ve eski adıyla Yahudi Mahallesi olarak bilinen bölgedeki yapılar da turizme kazandırılacak. Bu alanın hemen yanındaki Hergelen Meydanı da dönüşecek ve bölge tarihi dokusuna kavuşacak. Son olarak da mevcut Altındağ Belediye binamızın bulunduğu alan ise geniş bir meydana dönüşecek. Alt bölümü otopark olacak bu meydan Ankaralıların yeni nefes alma mekanı olacak. Ankara’nın Kalbi Altındağ’da yapacağımız çok iş var” diye konuştu.

Yapılacak dönüşümlerle Avrupa ülkelerinde olduğu gibi “Old City” (Eski şehir) kavramını öne çıkaracaklarını da dile getiren Balcı, “Mimar Sinan’ın Ankara’daki tek eseri olan Cenab-ı Ahmet Paşa Cami’nin etrafında da çalışma başlatacağız. Bunlar yapacağımız işlerden sadece bir bölümü. Bana göre Ankara’nın en önemli projeleri olmaya aday bu çalışmalarla gerçek Ankara’yı ortaya çıkaracağız” ifadelerini kullandı.