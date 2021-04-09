Altındağ’da metruk yapılara izin yok

Altındağ’da mahallelerin güvenliğini ve halk sağlığını tehdit eden metruk gecekondular bir bir yıkılıyor. Ankara’nın en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarının gerçekleştiği Altındağ’da, dönüşümün önündeki engeller de bir bir kalkıyor. Bu kapsamda Atıfbey Mahallesinde onlarca metruk yapının yıkımı gerçekleştiriliyor.

Yasal süreçleri tamamlanan terk edilmiş gecekonduları yıkmaya devam edeceklerini dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, metruk yapıların modern Altındağ’ın önünde engel olmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ŞART

Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünde engel oluşturan, ayrıca halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden metruk yapılara asla izin veremeyeceklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, “Bu yapıların bazıları yol ya da park alanlarında kalıyor, yapılaşmanın önünde engel teşkil ediyor. Kentsel dönüşüm için yıkılmaları şart. Bazıları ise boş oldukları için mahalle sakinlerini tedirgin ediyor ve halk sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle metruk yapılara göz yummamız mümkün değil. Hepsini tek tek yıkıyoruz. Çalışmalarımız bu aralar yoğun olarak Atıfbey Mahallesi’nde gerçekleşiyor” diye konuştu.

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