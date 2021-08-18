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ANKARA

Altındağ’da sessizlik hakim

Ankara’da gerginliğin yaşandığı Altındağ’da sessizlik mevcut. Altındağ’da 10 Ağustos’ta bir parktaki sokak lambası yüzünden Suriyeli grupla çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. ..

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Altındağ’da sessizlik hakim
Altındağ’da Suriyeli grupla çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

ABDULLAH SARİCA

Ankara’da gerginliğin yaşandığı Altındağ’da sessizlik mevcut. Altındağ’da 10 Ağustos’ta bir parktaki sokak lambası yüzünden Suriyeli grupla çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Olayın sosyal medyada duyulması üzerine provokasyon yaşanmış, mahallede toplanan kalabalık bir grup, Suriyelilere ait ev, araba ve iş yerlerine zarar vermişti. Olaylar nedeniyle dükkanlarını kapatan Suriyelilerin, iş yerlerini hala açmadığı görüldü. Olayın izleri henüz dururken emniyetin güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Sokak ve cadde başlarında çevik kuvvet polisleri, zırhlı araçlar ve TOMA’lar nöbet tutuyor. Yabancı uyruklu yerleşimcilerin yaşadığı mahallelere girişler, oluşturulan bariyerlerle kontrollü yapılıyor.

SORUŞTURMADA SON DURUM

  • Olaylara ilişkin 148 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 53’ü hakkında adli işlem yapıldı. 4’ü hırsızlık ve yağmadan tutuklanması talebiyle savcılığa sevk edilen 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 35’i de emniyet ve savcılıkta serbest kaldı.
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