​Altındağ’da sessizlik hakim

Altındağ’da Suriyeli grupla çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

ABDULLAH SARİCA

Ankara’da gerginliğin yaşandığı Altındağ’da sessizlik mevcut. Altındağ’da 10 Ağustos’ta bir parktaki sokak lambası yüzünden Suriyeli grupla çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Olayın sosyal medyada duyulması üzerine provokasyon yaşanmış, mahallede toplanan kalabalık bir grup, Suriyelilere ait ev, araba ve iş yerlerine zarar vermişti. Olaylar nedeniyle dükkanlarını kapatan Suriyelilerin, iş yerlerini hala açmadığı görüldü. Olayın izleri henüz dururken emniyetin güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Sokak ve cadde başlarında çevik kuvvet polisleri, zırhlı araçlar ve TOMA’lar nöbet tutuyor. Yabancı uyruklu yerleşimcilerin yaşadığı mahallelere girişler, oluşturulan bariyerlerle kontrollü yapılıyor.

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