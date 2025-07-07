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Altının gramı güne düşüşle başladı: 4 bin 256 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne düşüşle başladı: 4 bin 256 liradan işlem görüyor

10:487/07/2025, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çeyrek altın 7 bin 129 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 765 liradan satılıyor

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 4 bin 278 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 azalışla 4 bin 256 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 129 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 765 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 310 dolardan işlem görüyor.


ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, Trump'ın, BRICS'in ABD karşıtı politikalarına uyum gösteren ülkelere yüzde 10 tarife getirileceğine yönelik açıklamalarının ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri tetiklediğini belirtti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 200 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



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