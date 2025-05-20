Altınordu'nun bisiklet ve koşu yolları yenileniyor

Sağlıklı yaşamı desteklemek, kent estetiğine katkı vermek ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için ilçeleri yeni bisiklet ve yürüyüş yolları ile donatmayı sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi mevcut alanlarda da bakım onarımlarını sürdürüyor. Başkan Güler’in göreve başladığı günden itibaren hız kazanan bisiklet ve yürüyüş yolları çalışmaları kapsamında ilçeler bu alanda büyük değer kazandı. Bu çerçevede Ünye, Perşembe, Gülyalı ve Altınordu’da bisiklet yolları inşa edildi. Bisiklet yollarının yanı sıra yürüyüş yollarına da önem veren Büyükşehir Belediyesi Aybastı, Fatsa, Altınordu, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise sağlıklı yaşamı destekleyecek ve kent estetiğine katkı verecek yürüyüş yolarını hizmete açtı.