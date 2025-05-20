Altınordu'nun bisiklet ve koşu yolları yenileniyor

Sağlıklı yaşamı desteklemek, kent estetiğine katkı vermek ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için ilçeleri yeni bisiklet ve yürüyüş yolları ile donatmayı sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi mevcut alanlarda da bakım onarımlarını sürdürüyor. Başkan Güler’in göreve başladığı günden itibaren hız kazanan bisiklet ve yürüyüş yolları çalışmaları kapsamında ilçeler bu alanda büyük değer kazandı. Bu çerçevede Ünye, Perşembe, Gülyalı ve Altınordu’da bisiklet yolları inşa edildi. Bisiklet yollarının yanı sıra yürüyüş yollarına da önem veren Büyükşehir Belediyesi Aybastı, Fatsa, Altınordu, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise sağlıklı yaşamı destekleyecek ve kent estetiğine katkı verecek yürüyüş yolarını hizmete açtı.
BOYAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Tüm bu çalışmaların yanı sıra mevcut alanlarda da bakım ve onarımlar yaparak kent estetiğinin korunmasına katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde bisiklet ve koşu yollarındaki yenileme çalışması kapsamında boyama çalışması gerçekleştiriyor. Altınordu sahilinde 5 km’lik alanı kapsayan çalışma ile Durugöl’den Kirazlimanı’na uzanan güzergahtaki bisiklet ve koşu yolları boyanarak belirginleştiriliyor. Alanda hummalı bir çalışma yürüten ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşın kullanıma sunacak.