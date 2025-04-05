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Ordu Büyükşehir’den Aybastı’ya ömürlük yol

Ordu Büyükşehir’den Aybastı’ya ömürlük yol

04:005/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Aybastı merkeze giden alternatif yol olarak da kullanılan 2 kilometrelik bağlantı yolunu konfora kavuşturarak yılların özlemine son verecek.
Aybastı merkeze giden alternatif yol olarak da kullanılan 2 kilometrelik bağlantı yolunu konfora kavuşturarak yılların özlemine son verecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Aybastı’da çalışan ekipler, Çakırlı ve Esenli mahallelerini birbirine bağlayan 2 kilometrelik Cafarlı bağlantı yolunda beton yol çalışması başlattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine ek olarak arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık veriyor. Bu anlamda Aybastı ilçesinde çalışan ekipler Aybastı ilçesi Çakırlı ve Esenli mahallelerini birbirine bağlayan, Aybastı merkeze giden alternatif yol olarak da kullanılan 2 kilometrelik bağlantı yolunu konfora kavuşturarak yılların özlemine son verecek.


#Ordu Büyükşehir Belediyesi
#Aybastı
#yol

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