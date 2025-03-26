Ordu'da bin 500 üniversite öğrencisi iftar sofrasında buluştu

İftar programı hakkında açıklamalarda bulunan Odu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, "Bu gece Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indiği bir gecede müftülüğümüzün bahçesinin içerisinde bin 500 tane öğrenci iniverdi. Gelenekselleştirdiğimizi düşündüğümüz diş kiralı iftar ziyafetindeyiz. Bugün üniversitede okuyan bin 500 kadar öğrencimiz Ordu İl Müftülüğümüzün bahçesinde bizimle iftarlarını açtılar. Her yıl bu uygulamayı devam ettiriyoruz. 300'le başlamıştık, geçen yıl bin demiştik. Bu sene bin 500'ü geçtik elhamdülillah. Öğrencilerimiz buraya kadar geliyorlar. İftar ziyaretimize eşlik ediyorlar. Aynı zamanda da Osmanlı'da bir gelenek varmış, insanlar bir eve misafir olduklarında ev sahibi giderken ‘dişiniz kirlendi efendim' der, cebine küçük bir harçlık koyarmış. Bizim diğer okuma gruplarına vermiş olduğumuz burs haricinde bu iftar ziyaretimize katılan bütün arkadaşlarımıza küçük birer zarf hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz bizi farklı hatırlıyorlar. İlerleyen dönemlerde umut ediyoruz, İl Müftülüğümüzü, camiamızı, Müslümanları böyle yad edecekler. ‘İftar yer ve burslarımızı alırdık' diyecekler. Bu geleneğimiz de kaim olsun istiyoruz. Biz bu işten ziyadesiyle memnunuz" diye konuştu.