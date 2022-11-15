​Altınpark 73 milyon TL zarar etti.

Başkentlilerin uğrak mekanlarından Altınpark’ın zarar ettiği ortaya çıktı. 640 bin metrekareyle Ankara’nın en büyük rekreasyon alanlarından biri olan Altınpark, 2021 yılında 73 milyon TL zarar etti. Sayıştay raporunda ANFA’da yaşanan nakit sıkıntısı sonrasında vergi ve SGK borçlarının zamanında ödenemediğine değinilerek, ticari hayatının sürdürülebilir olmadığına dikkat çekildi.

15 BULGU TESPİT EDİLDİ

Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait ANFA Güvenlik ile şirkete bağlı Altınpark İşletmeleri’nde 15 bulgu tespit etti. Sayıştay ANFA’nın İŞKUR’a bildirim yapılmadan personel alındığını, vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar için yıl sonunda faiz tahakkuk ettirilmediği, yıl sonu demirbaş sayımının yapılmadığı ve şirket ana hizmet binasının ruhsatsız olduğunu tespit etti.

KAZANÇ MALİYETİ DAHİ KARŞILAMIYOR

Raporda, Altınpark’ın 2021 yılında 618 milyon 564 bin 411 TL 58 kuruş net satış yapmış olmasına karşın söz konusu satışların maliyetlerinin 650 milyon 713 bin 647 TL 5 kuruş olduğuna dikkat çekildi. Raporda, “Daha öz bir ifade ile henüz faaliyet giderleri bile hesaba katılmamış olmasına rağmen satışlardan kazanılan tutar satılan malların maliyetini dahi karşılayamamış ve brüt kar oranı bu aşamada yüzde -5,20 olarak oluşmuştur” tespitine yer verildi. Söz konusu tutara faaliyet giderlerinin eklenmesi ile zarar daha da artıyor. Raporda, faaliyet kâr oranının yüzde -10,57 olduğu ve diğer tüm gelir ve giderlerin hesaba dâhil edilmesi sonucunda ulaşılan net zarar oranının yüzde -11,85 olduğu ve toplamda 73 milyon 313 bin 414 TL 40 kuruş zarar edildiği belirtildi. Raporda, şirketin likidite durum analizlerimin de git gide kötüye gittiğine işaret edildi.

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