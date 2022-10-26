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ANKARA

Amasra komisyonu üyeleri seçildi

TBMM Genel Kurulu’nda, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amasra komisyonu üyeleri seçildi
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TBMM Genel Kurulu’nda, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapıldı. 21 üyeden oluşan komisyonun üyeleri şöyle; Ali Özkaya, Kemal Çelik, Selim Yağcı, Fehmi Küpçü, Taner Yıldız, İlyas Şeker, Mehmet Ali Özkan, Şenel Yediyıldız, Muhammet Balta, Polat Türkmen, Hamdi Uçar (AK Parti), Aydın Özer, Aysu Bankoğlu, Kani Beko, Deniz Yavuzyılmaz, Ünal Demirtaş (CHP), Ali Kenanoğlu, Serpil Kemalbay Pekgözegü (HDP), Lütfi Kaşıkçı, Cemal Çetin (MHP) ve Fahrettin Yokuş (İYİ Parti).

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