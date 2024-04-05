Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı

05 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bazı kararlar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bazı kararlara göre yeni büyükelçi atamaları yapıldı.





Buna göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği'ne Sedat Önal, Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem Örnekol, Şili Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İhsan Kızıltan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik, Guatemala Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz Celasin Rende, Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Saik Uyanık, Kosta Rika Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Naciye Gökçen Kaya, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Semih Lütfu Turgut, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet Ergin atandı. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğine Ahmet Yıldız getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi. Atama kararları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.





ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATANAN SEDAT ÖNAL KİMDİR?





Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevi tebliğ edilen BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Önal, 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1985'te mezunu olan Önal, Dışişleri Bakanlığındaki görevine Aralık 1989-Temmuz 1990'da Personel Dairesi Başkanlığında Aday Meslek Memuru olarak başladı. Daha sonra İstihbarat ve Araştırma Dairesinde de aday meslek memurluğu görevini yürüten Önal, ardından 1991-1993 tarihlerinde Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinde Üçüncü Katip olarak çalıştı. Ekim 1993-Ocak 1997'da Münster Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos olarak görev yapan Önal, daha sonra bazı daire başkanlıklarında görev aldı. Önal, 1998-2002'de New York Başkonsolosluğundaki Muavin Konsolos ve konsolos olarak görevini yürüttükten sonra, 2002-2005 yılları arasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde Müsteşar olarak görev yaptı. Buradaki görevinin ardından, Ortadoğu Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı, Viyana Başkonsolosluğu ve Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığında çeşitli görevlerde bulunan Önal, Temmuz 2012- Kasım 2016 tarihlerinde Türkiye'nin Amman Büyükelçisi olarak görevini yürüttü. Önal, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinin ardından 2018-2023 tarihleri arasında Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Önal, Şubat 2023'ten bu yana ise Türkiye'nin New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevini sürdürüyordu.





CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30'uncu ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine seçildi.





BAZI KURUM VE MÜDÜRLÜKLERE ATAMA





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve müdürlüklere de atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Malatya İl Müftülüğü'ne Ramazan Dolu atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Osmaniye İl Müdürlüğü'ne Tolga Nacar, Trabzon İl Müdürlüğü'ne Hüseyin Mollaoğlu getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan iş başmüfettişliklerine 137 iş müfettişinin ataması yapıldı.





RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ





Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 6 Nisan Cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak.















