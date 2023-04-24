Ampute çocuklar protezine kavuşsun

23 Nisan dolayısıyla koltukları çocuklara bırakma geleneği de bozulmadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bayram dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Toygar Börekçi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Kaan Can İl’e devrederken, Adana’da valilik oturan ilkokul öğrencisi Alya Gürlü (10), “Depremde ampute olan kardeşlerimin ihtiyaç duyduğu protezlere bir an önce kavuşmasını istiyorum” dedi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, 23 Nisan’da da koltuğunu Şehit Polis Mehmet Hüseyin Balta’nın Kızı, Feyza Balta’ya bıraktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise makam koltuğunu Hatay’da depremden etkilenen Havva Nil Abalıoğlu’na (10) devretti. Çocuklarla beraber olmanın bayram olduğunu ifade eden Bakan Yanık, “Bu bayram biraz üzgünüz. Maalesef çok büyük bir deprem yaşadık. Sizler de daha yakından gördünüz ama inşallah hep birlikte böyle bayramları kutlayarak birbirimize destek olarak, bir arada olarak bu süreci atlatacağız” diye konuştu.