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Ampute çocuklar protezine kavuşsun

23 Nisan’da koltuğu çocuklara bırakma geleneği bu sene de bozulmadı. Adana’da Alya Gürlü’nün isteği herkesi derinden etkiledi. Minik Alya, depremde ampute olan çocukların ihtiyaç duyduğu protezlere kavuşmasını istedi.

04:00 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Koltuğu çocuklara bıraktılar.

Koltuğu çocuklara bıraktılar.

23 Nisan dolayısıyla koltukları çocuklara bırakma geleneği de bozulmadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bayram dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Toygar Börekçi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Kaan Can İl’e devrederken, Adana’da valilik oturan ilkokul öğrencisi Alya Gürlü (10), “Depremde ampute olan kardeşlerimin ihtiyaç duyduğu protezlere bir an önce kavuşmasını istiyorum” dedi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, 23 Nisan’da da koltuğunu Şehit Polis Mehmet Hüseyin Balta’nın Kızı, Feyza Balta’ya bıraktı.

DUYGULANDIRAN TALİMAT

Adana’da valilik makamına oturan ilkokul öğrencisi Alya Gürlü’nün, afetzede çocukların ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki talimatı duygu dolu anlar yaşattı. Cebesoy İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi olan Gürlü (10), “Ampute olmuş depremzede kardeşlerimin ihtiyaç duyduğu protezlere bir an önce kavuşmasını istiyorum” sözleri herkesi etkiledi.

BİRLİKTE ATLATACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise makam koltuğunu Hatay’da depremden etkilenen Havva Nil Abalıoğlu’na (10) devretti. Çocuklarla beraber olmanın bayram olduğunu ifade eden Bakan Yanık, “Bu bayram biraz üzgünüz. Maalesef çok büyük bir deprem yaşadık. Sizler de daha yakından gördünüz ama inşallah hep birlikte böyle bayramları kutlayarak birbirimize destek olarak, bir arada olarak bu süreci atlatacağız” diye konuştu.

BİZLER ÜLKENİN GELECEĞİYİZ

Bakan Yanık’tan koltuğu devralan Abalıoğlu ise, tüm çocuklara bir çağrıda bulunarak, “Bizler ülkemizin geleceğiyiz. Bizler geleceğin lideri, yöneticileri, sanatçıları ve akademisyenleriyiz. Bu nedenle eğitimimize önem vermeli ve hep birlikte çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Derya Yanık
#23 Nisan
#MEB
#Mahmut Özer
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