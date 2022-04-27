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Gündem ANAPtan 6lı masaya tepki
ANKARA

ANAP’tan 6’lı masaya tepki

CHP önderliğindeki 6’lı muhalefetin Turgut Özal’ın makam odasında gerçekleştirilen 3’ncü toplantısını Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, ‘işgal’ olarak niteledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ANAP’tan 6’lı masaya tepki
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CHP önderliğindeki 6’lı muhalefetin Turgut Özal’ın makam odasında gerçekleştirilen 3’ncü toplantısını Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, ‘işgal’ olarak niteledi. Çelebi, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada 6’lı masadan ‘animasyon topluluğu’ diye söz etti. Çelebi, “’Eski Cumhurbaşkanımız, liderimiz Turgut Özal’ın ANAP Genel Başkanı iken kullandığı makam odasını da işgal ettiler. Kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masada hangi kirli pazarlıkların döndüğünü biz de milletimiz de gayet iyi biliyor” dedi.

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