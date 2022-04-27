ANAP’tan 6’lı masaya tepki

Hayat

Şehirler iklim dostu olacak

İklim değişikliği bir çevre krizi değil, ticaretten ulaşıma, sanayiden gıdaya, enerjiden eğitime kadar pek çok alanı ilgilendiren bir kalkınma meselesi olarak görülüyor. Bu kapsamda da “Çevreye saygılı iklim dostu şehirler” kurulacak. Bir şehirde kentsel dönüşüm yaparken orada güneş panelleri ve atık getirme merkezi olacak. Atık sularını arıtan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi yapılar olacak.