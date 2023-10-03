Anayasa için topu taca attı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5 eksikle toplanan CHP MYK sonrasında Parti Sözcüsü Faik Öztrak, soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına ilişkin bir soruya Öztrak, “Temel çerçevemiz, Millet İttifakı olarak hazırladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisinde mevcut” cevabını verdi. “Kurultayda delege ne derse o olacak” diyen Öztrak, lider adayı Grup Başkanı Özgür Özel’in filli olarak görevi bıraktığı açıklamasını ise “Özgür Bey grup başkanlığını fiilen bıraktığını açıklamış. Kırmızı plakalı araca da veda ettiği söylemiş. Hayırlı olsun” demekle yetindi.