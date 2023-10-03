|
Gündem

Anayasa için topu taca attı

CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına kaçamak yanıt verdi.

Haber Merkezi
04:00 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5 eksikle toplanan CHP MYK sonrasında Parti Sözcüsü Faik Öztrak, soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına ilişkin bir soruya Öztrak, “Temel çerçevemiz, Millet İttifakı olarak hazırladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisinde mevcut” cevabını verdi. “Kurultayda delege ne derse o olacak” diyen Öztrak, lider adayı Grup Başkanı Özgür Özel’in filli olarak görevi bıraktığı açıklamasını ise “Özgür Bey grup başkanlığını fiilen bıraktığını açıklamış. Kırmızı plakalı araca da veda ettiği söylemiş. Hayırlı olsun” demekle yetindi.


#politika
#Anayasa
#CHP
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sıfır arabalarda kampanyalar başladı | Arabalarda indirimler olacak mı?