Anayasa Mahkemesi'nden Enis Berberoğlu kararı

Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

Yapılan açıklamada, Berberoğlu'nun, Anayasanın 67. maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile Anayasanın 19. maddesinde düzenlenen "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verildiği belirtildi.

Kararın oy birliğiyle alındığı, daha sonra yazılacak gerekçede, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının bağlayıcı olduğu vurgusunun güçlü şekilde yapılacağı öğrenildi.

AYM'ye başvurmuştu

MİT tırlarının durdurulması görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu’nun haklarının ihlal edildiğini belirterek yeniden yargılama kararı vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

GÜNDEM Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı

GÜNDEM İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti