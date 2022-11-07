Anayasa teklifi bu hafta Meclis’te

AK Parti’nin üzerinde hazırlıklarını tamamladığı Anayasa değişikliği teklifinin hafta içi Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Başörtüsü ve ailenin korunmasını anayasal güvence altına alacak düzenlemeye ilişkin hazırlıkların tamamlandığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta duyurmuş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile AK Parti heyeti de Meclis’te grubu bulunan partilerin nabzını yoklamıştı. AK Parti ile birlikte MHP’nin desteklediği Anayasa değişikliği teklifine CHP kapıyı kapatırken; İYİ Parti ve HDP’nin kararlarını hafta içinde açıklaması bekleniyor. TBMM Genel Kurulu’nda, bu hafta cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifi de görüşülecek. Teklife göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca karşılanacak. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, büyükşehir ilçe belediyeleri ve il özel idareleri, gerektiğinde cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek. İndirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak. İmar planlarında cemevi yerleri ayrılacak.

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