Anayasa turunda son görüşmeler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEVA Partisi ve DP ile yapacağı görüşmelerle turu tamamlamaya hazırlanıyor. Kurtulmuş, mayıs seçimleri sonrasında yeni oluşan Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin liderleriyle iade-i ziyaretlerde bulunmuş ardından anayasa turlarına başlamıştı. Mart seçimleri sonrasında ise ikinci kez anayasa turlarına çıkan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partileri de makamında ağırlıyor. Bu kapsamda, Meclis Başkanı Kurtulmuş, Meclis'in açılmasından sonra DEVA Partisi ve Demokrat Parti yöneticileriyle görüşecek.

Kurtulmuş, daha önce AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi Meclis Grup Yönetimleriyle bir araya gelmişti. Meclis'te grubu bulunmayan Yeniden Refah Partisi, HÜDAPAR, DSP, TİP ve EMEP'le de görüşen Kurtulmuş, ekim ayına kadar siyasi partilerden yeni anayasaya ilişkin değerlendirmelerini talep edecek. Ekim sonrasında ise STK temsilcileri ve akademisyenlerle buluşacak.