|
Gündem

Anayasa turunda son görüşmeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında başlattığı ikinci görüşme turunu Meclis'in açılmasından sonra sürdürecek.

04:00 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:10 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş.
Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEVA Partisi ve DP ile yapacağı görüşmelerle turu tamamlamaya hazırlanıyor. Kurtulmuş, mayıs seçimleri sonrasında yeni oluşan Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin liderleriyle iade-i ziyaretlerde bulunmuş ardından anayasa turlarına başlamıştı. Mart seçimleri sonrasında ise ikinci kez anayasa turlarına çıkan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partileri de makamında ağırlıyor. Bu kapsamda, Meclis Başkanı Kurtulmuş, Meclis'in açılmasından sonra DEVA Partisi ve Demokrat Parti yöneticileriyle görüşecek.

EKİMDEN SONRA YENİ AŞAMA

Kurtulmuş, daha önce AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi Meclis Grup Yönetimleriyle bir araya gelmişti. Meclis'te grubu bulunmayan Yeniden Refah Partisi, HÜDAPAR, DSP, TİP ve EMEP'le de görüşen Kurtulmuş, ekim ayına kadar siyasi partilerden yeni anayasaya ilişkin değerlendirmelerini talep edecek. Ekim sonrasında ise STK temsilcileri ve akademisyenlerle buluşacak.



#Anayasa
#TBMM
#Numan Kurtulmuş
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
DGS sınavı ne zaman? ÖSYM duyurdu! 2024 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı