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Anayasa’da geniş tabanlı uzlaşı

AK Parti, yeni yasama döneminin öncelikleri arasında bulunan Anayasa çalışmalarında konsensüs için toplumdan Meclis’e uzanan bir uzlaşı arayacak. Ekimde sivil toplum örgütleri ile başlayacak fikir turu, Meclis içi ve dışı muhalefetle sürdürülecek.

Uğur Duyan
04:00 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni bir dönemin kapısını aralayacak olan Türkiye'de, 1980 darbesinin son izi olan 82 Anayasası'nı da silecek yeni Anayasa çalışmalarında başlama vuruşu için Ekim ayını işaret ediliyor. Yeni Anayasa’nın yeni yasama dönemi içinde topluma kazandırılacağına değinen AK Parti kaynakları, çalışmalara ekimden itibaren yoğunlaşacaklarını kaydetti.

HER KESİME KULAK VERİLECEK

AK Parti'nin gerek Meclis'teki siyasi partilerle gerek de toplumun geniş kesimleriyle müzakereye açık olduğunu vurgulayan kaynaklar, geniş tabanlı bir uzlaşı için her kesimin sesine kulak vereceklerini dile getirdi. Meclis içi aktörlerden önce sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelinebileceğine de işaret eden kaynaklar, Anayasa tartışmalarının bir 'uzlaşı zemini' üzerinden filiz vermesinin önemli olduğunu aktardı.

ÖNCE MÜZAKERE ZEMİNİ

Bu kapsamda sivil toplumun fikrinin alınmadığı bir Anayasa metninin eksik kalacağına dikkati çeken kaynaklar, önceliklerinin uzlaşı ve müzakere zemini inşa etmek olduğunu vurguladı. Bu kapsamda, Meclis'teki ve Meclis dışındaki siyasi partilerde görüşülebileceğini bildiren AK Parti kaynakları, "Ekimden itibaren yeni Anayasa’nın toplumsal müzakereye açılacağını görebiliriz. İlk etapta STK'ların da görüşleri alınabilir. Önceliğimiz uzlaşıyı sağlamak" dedi. Kaynaklar, kronikleşen toplumsal sorunların da Anayasa ile çözüme kavuşturulabileceğini dile getirdi.



#AK Parti
#Anayasa
#TBMM
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