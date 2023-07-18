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Anayasa’da iki aşamalı çalışma

AK Parti’nin Meclis 1 Ekim’de açıldığında bir önceki dönemden kalan başörtüsüne anayasal güvence ve aile birliğinin yeniden tanımlanmasını içeren iki maddelik Anayasa değişikliği teklifini gündeme getirmesi bekleniyor.

Uğur Duyan
04:00 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
TBMM.

TBMM.

AK Parti, Anayasa değişikliği konusunda iki aşamalı bir çalışma yürütecek. AK Parti’nin Meclis 1 Ekim’de açıldığında bir önceki dönemden kalan başörtüsüne anayasal güvence ve aile birliğinin yeniden tanımlanmasını içeren iki maddelik Anayasa değişikliği teklifini gündeme getirmesi bekleniyor. Teklifin yerel seçimlerden öncesinde Meclis gündemine taşınması öngörülüyor. AK Partili kaynaklar, yapılması öngörülen değişiklerin Meclis aritmetiğinde oluşan yeni tabloyla Genel Kurul’dan rahatlıkla geçebileceğini düşünüyor.

SON 3 YIL İDEAL

AK Parti’nin planının ikinci ayağında ise sivil Anayasa için adımların, yerel seçim sonrasına bırakılması var. Kapsamlı bir Anayasa değişikliği için AK Parti kaynakları, Mart 2023 yerel seçimlerine işaret ederek, “Bu denli bir Anayasa değişikliği için politik gündemden seçimin kalkması ve siyasi rekabetin geride bırakılması gerekiyor. Meclis’in ilk iki yılını ısınma turu olarak düşünürsek, son 3 yılı bu değişikler için idealdir” dedi.



#TBMM
#AK Parti
#Anayasa Komisyonu
36 dakika önce
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