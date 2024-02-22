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Anayasa'ya yargı ayarı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'da yapılacak değişiklik kapsamında, yüksek yargı kurumlarının yeniden tanzim edileceği mesajını vermesi Ankara kulislerini hareketlendirdi. Seçimden sonra hızlanacak yeni anayasa çalışmalarında Danıştay, Yargıtay ve AYM arasındaki yetki krizlerinin çözülmesi için değişklikler yapılacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:45 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri sonrasına bıraktığı yeni anayasa çalışmalarına yüksek yargı kurumları arasında dönem dönem yaşanan yetki krizlerinin aşılması da eklenecek. Bu kapsamda başta Anayasa Mahkemesi (AYM) olmak üzere yüksek yargının yetki alanları netleştirilecek. Seçimler nedeniyle çalışmalarına ara verecek olan Meclis mayıs ayı ile birlikte yeni anayasa çalışmalarına ağırlık verecek.

BAŞÖRTÜSÜNE GÜVENCE

Geçtiğimiz yasama döneminden kadük kalan başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişikliğinin yanı sıra Hakimler Savcılar Kurulu, Danıştay, Yargıtay ve AYM arasındaki yetki krizlerinin aşılması için yapılacak değişiklikler de masaya yatırılacak.

YETKİ KRİZLERİ ÇÖZÜLECEK

Anayasa'da yargı erkinin yetkilerinin belirlendiği 3'üncü kısımda tadilata gidilecek. Yargıtay'ın yetkilerinin belirlendiği 154'üncü madde ile Danıştay'ı düzenleyen 155'inci maddelerde revizyona gidilecek. AYM'nin süper yetkili temyiz mahkemesi gibi görülmesinin önüne geçmek için de 152'nci ve 153'üncü maddelerde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Can Atalay sürecinde yaşanan yetki karmaşasının giderilmesi için AYM'nin daha önce verdiği içtihat çerçevesinde bazı değişikler yapılacak. Bu kapsamda, AYM ve Yargıtay arasındaki yetki krizinin giderilmesinin yanı sıra Danıştay'ın da yetkileri yeniden tanzim edilecek.


Sağlık düzenlemesi TBMM'de kabul edildi: Bakan Koca 'malpraktis belirsizliği giderildi' diyerek duyurdu

Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeye ilişkin, "Malpraktis konusunda devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları hakkında Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası oluşan belirsizlik giderildi." paylaşımında bulundu. Düzenlemeye göre; diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilecek. Öte yandan sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.


#TBMM
#Anayasa
#Recep Tayyip Erdoğan
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