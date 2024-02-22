Anayasa'ya yargı ayarı

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri sonrasına bıraktığı yeni anayasa çalışmalarına yüksek yargı kurumları arasında dönem dönem yaşanan yetki krizlerinin aşılması da eklenecek. Bu kapsamda başta Anayasa Mahkemesi (AYM) olmak üzere yüksek yargının yetki alanları netleştirilecek. Seçimler nedeniyle çalışmalarına ara verecek olan Meclis mayıs ayı ile birlikte yeni anayasa çalışmalarına ağırlık verecek.

Geçtiğimiz yasama döneminden kadük kalan başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişikliğinin yanı sıra Hakimler Savcılar Kurulu, Danıştay, Yargıtay ve AYM arasındaki yetki krizlerinin aşılması için yapılacak değişiklikler de masaya yatırılacak.

Anayasa'da yargı erkinin yetkilerinin belirlendiği 3'üncü kısımda tadilata gidilecek. Yargıtay'ın yetkilerinin belirlendiği 154'üncü madde ile Danıştay'ı düzenleyen 155'inci maddelerde revizyona gidilecek. AYM'nin süper yetkili temyiz mahkemesi gibi görülmesinin önüne geçmek için de 152'nci ve 153'üncü maddelerde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Can Atalay sürecinde yaşanan yetki karmaşasının giderilmesi için AYM'nin daha önce verdiği içtihat çerçevesinde bazı değişikler yapılacak. Bu kapsamda, AYM ve Yargıtay arasındaki yetki krizinin giderilmesinin yanı sıra Danıştay'ın da yetkileri yeniden tanzim edilecek.