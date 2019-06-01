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Gündem Ankara Belediyesinde atama kavgası
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ANKARA

Ankara Belediyesi’nde atama kavgası

Ankara seçimlerinde CHP adayı Mansur Yavaş’a destek veren İyi Parti ve HDP “atama kavgası” yaşıyor. MHP’den İYİ Parti’ye geçen eski vekil Murat Özkan’ı genel sekreter olarak atamak isteyen Yavaş itiraz nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. HDP’nin istediği makamlar da İyi Parti’yi rahatsız ediyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Osman Kaçmaz’ın ise belediyeye gelerek çalışanlara mobbing uyguladığı ve istifaya zorladığı belirtiliyor.

Nur Banu Aras Fazlı Şahan Yeni Şafak
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart’ta CHP, İYİ Parti adayı HDP’nin de örtülü desteğini arkasına alarak seçime girmişti. Seçimlerin ardından koltuk kavgası başladı. CHP, İYİ Parti ve HDP belediyede koltuk yarışına girişince sıkışan Mansur Yavaş da istediği isimleri atayamadı. MHP’den İYİ Parti’ye geçen eski vekil Murat Özkan’ı genel sekreter olarak atamak istedi, ittifak paydaşlarının koltuk kavgası yüzünden gerçekleştiremedi. Halen genel sekreterliğe ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı vekalet ediyor.

KILIÇDAROĞLU GELDİ DÜĞMEYE BASILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2 Mayıs’ta Yavaş’ı ziyaret etmesinin ardından belediyede operasyon için düğmeye basıldığı ifade ediliyor. Belediyede görevleri olmamasına rağmen Erdal Celal Sumaytaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Osman Kaçmaz’ın ve diğer partilerden bazı isimlerin belediyeye gelerek kadrolu işçi ve memurlara mobbing ve baskı yaparak istifaya zorladığı iddia ediliyor.

ESKİ GİRİŞ ÇIKIŞLAR DENETLENECEK

Hatay’dan bir iç denetmen getirildiği belirtiliyor. Denetmen 1 Ocak-8 Nisan 2019 arasında personelin giriş çıkışlarını mercek altına aldı. Bu tarihler arasında AK Parti mitingine giden personelin iş sözleşmesinin yeniden gözden geçirileceği iddia ediliyor. Belediye koridorlarında personelde asıl büyük yer değişiminin İstanbul seçimlerinden sonra olacağı konuşuluyor.

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