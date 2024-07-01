Ankara Garı katliamı davasında karar

Ankara Tren Garı yakınlarında 10 Ekim 2015 tarihinde DEAŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen ve 95 kişinin öldüğü ve 101 kişinin yaralandığı bombalı saldırı ile ilgili davada karar çıktı.





Mahkeme heyeti, sanıklar, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdülmuttalip Demir ve Metin Akaltın'ı, maktül Mustafa Budak'a karşı silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.





Heyet, sanık Erman Ekici'ye, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ekici, 101 kişiye yönelik "Silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kasten nitelikli öldürme" suçundan 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.





Erman Ekici, "Silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında öldürmeye teşebbüs" suçundan 379 kez 18 yıl hapis cezası aldı.





Ekici'ye "İzinsiz patlayıcı madde bulundurma" suçundan 10 yıl, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı oy birliğiyle alan heyet, sanıklara verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.





Erman Ekici, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle "insanlığa karşı suç işleme" suçundan beraat etti.

Ne olmuştu?

10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce insan, Ankara Tren Garı önünde toplandı. Miting öncesi kalabalığın arasına sızan iki DEAŞ'lı üzerilerindeki bombaları infilak ettirdi. Olayda 100 kişi yaşamını yitirirken, 391 kişi de yaralanmıştı.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü.





Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanığı "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dosyanın da ayrılmasına hükmetmişti.





"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve terör eyleminde yaralanan müştekileri için "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.





Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayı bazı sanıklar yönünden kısmen bozmuştu. Ekici hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla kurulan mahkumiyet kararını da bozan daire, Ekici'nin "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan yargılanması gerektiğini belirtmişti.





Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sırasında Ekici hakkındaki dava, saldırıyla ilgili firari 16 sanıklı dava ile 9 kişi hakkında açılan davaları birleştirmiş, yargılamada sanık sayısı 26 olmuştu.





Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği saldırıda 100 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişinin de saldırıda aldığı yaralar sebebiyle sonradan vefat etmesi sonucu maktul sayısı 101'e yükselmişti.



