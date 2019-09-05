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Ankara haberleri... Ankara'da akıl almaz olay: 3 yaşındaki çocuk arabayla markete daldı

Ankara'da akıl almaz olay: 3 yaşındaki çocuk arabayla markete daldı

Ankara'da, 3 yaşındaki çocuğun kontak anahtarını çevirdiği park halindeki otomobil, bir anda hareket ederek markete girdi.

Haber Merkezi DHA
Kazada, markette hasar meydana geldi.
Kazada, markette hasar meydana geldi.

Ankara'daki olay, dün saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Ege Mahallesi'nde meydana geldi.

Natayolu Caddesi'ndeki markette çocuklarıyla alışveriş yapan çift, poşetlerini yüklemek için otoparktaki otomobiline geldi.

Baba, küçük çocuğunu şoför koltuğuna bırakıp tekrar markete dönerken anne ise alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirmeye başladı.

DHA
  • İddiaya göre, bu sırada direksiyon başında oturan çocuğun kontak anahtarın çevirmesi sonucu otomobil hareket etmeye başladı. Otomobil, marketin camlarını kırıp, içeri girdikten bir süre sonra durdu. Otomobilin arkasında bulunan anne ise aracın arkasından içeri girip çocuğunu dışarı çıkardı.

Olayda anne ve oğlu hafif şekilde yaralandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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