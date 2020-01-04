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ANKARA

Ankara Hastanesi eğitip araştıracak

Sincan’da 1996 yılından beri sağlık hizmeti veren Ankara Hastanesi, Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştü. Hastane, artık tedavi hizmetlerinin yanı sıra akademik faaliyetlerde de bulunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Lokman hekim sağlık grubuna ait Sincan’daki Ankara Hastanesi, 1 Ocak itibariyle Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1996’dan bu yana sağlık hizmeti veren Lokman Hekim Sağlık Grubu bünyesinde 5 hastane ve 2 tıp merkezi bulunuyor. Yılda ortalama 1 milyon hastaya yaklaşık 2 bin personelle hizmet veren grup, 2017’den beri Lokman Hekim Üniversitesi ile de eğitim alanında yer alıyor.

Grubun en büyük yatırımlarından olan Lokman Hekim Ankara Hastanesi, 1 Ocak itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden ruhsatlandırıldı. Hastane, tedavi hizmetlerinin yanı sıra akademik faaliyetlerin de yürütüleceği Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürüldü.

SAĞLIK HİZMETİNE AKADEMİK DESTEK

Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Altuğ, Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan hastanenin hizmet sunum standartları açısından daha güçlü hale geleceğini belirterek, “Hastane, üniversitenin güçlü akademik kadrosunun desteğiyle Türkiye’nin ve dünyanın sayılı sağlık kurumları arasında yer alacak” ifadelerini kullandı. Hastanenin normal tedavi hizmetlerine devam edeceğini vurgulayan Altuğ, akademik kadronun aktif yer alacağı sistemle sağlık hizmeti sunumunda öne çıkmayı amaçladıklarını dile getirdi.

DOĞU İLE BATI’NIN SENTEZİ

  • Lokman Hekim Üniversitesinin doğu ile batı tıbbını sentezleyen bakış açısına vurgu yapan Altuğ, öğrencilere “Lokman Hekim Üniversitesi olarak eğitimde, branşlaşmada uygulamanın önemine inanıyoruz. Çok iyi tıp eğitimi almış olmanızın önemi elbette büyük. Ancak bir bu kadar da bu eğitimi bütünleyen uygulamanın, uygulamaya dönük pratiklerin de çok büyük önemi var. Eğitim ve Araştırma Hastanesi sayesinde uygulamada çok önemli bir fark yaratacağımıza inanıyoruz” çağrısında bulundu.

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