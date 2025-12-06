Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara kuru limanda hub olacak

Ankara kuru limanda hub olacak

Haber Merkezi
13:436/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fuat Oktay, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir ile bir araya geldi.
Fuat Oktay, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir ile bir araya geldi.

Türkiye’nin en yüksek (A tipi) sertifikasyona sahip ilk Kuru Limanı olması hedeflenen proje ile Başkent Ankara'ın Türkiye'nin lojistik üssü (Hub) haline getirilmesi planlanıyor. Ankara Ticaret Odası Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı ile bir araya gelen Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "Ankara’nın 32 milyar dolarlık "dış ticaret hacmini" ve "istihdamını" artıracak şekilde deniz yoluyla buluşturulmasına yönelik çabalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası’nın Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanlığını yapan Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir ile bir araya geldi.


Oktay sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Görüşmemizde, ülkemizin karayolu ve demiryolu ulaşımının merkezinde yer alan Ankara’mızın, lojistik açıdan denizlere (Mersin, Sinop, Filyos vb. limanlara) açılmasını sağlamak amacıyla "Kuru Liman" yapılmasına yönelik projeyi ele aldık. Türkiye’nin en yüksek (A tipi) sertifikasyona sahip ilk Kuru Limanı olması hedeflenen proje ile özellikle savunma sanayimizin de kalbinde yer alan Başkentimizin, ülkemizin lojistik üssü (Hub) haline getirilmesi planlanıyor. Ankara’nın 32 milyar dolarlık "dış ticaret hacmini" ve "istihdamını" artıracak şekilde deniz yoluyla buluşturulmasına yönelik çabalarımıza devam ediyoruz."



#Fuat Oktay
#Dışişleri Komisyonu Başkanı
#Ankara
#Ticaret Odası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KONUT ÜCRETİ ÖDEME PLANI | TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daireler için ödeme takvimi!