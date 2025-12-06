Ankara kuru limanda hub olacak

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası’nın Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanlığını yapan Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir ile bir araya geldi.

"Görüşmemizde, ülkemizin karayolu ve demiryolu ulaşımının merkezinde yer alan Ankara’mızın, lojistik açıdan denizlere (Mersin, Sinop, Filyos vb. limanlara) açılmasını sağlamak amacıyla "Kuru Liman" yapılmasına yönelik projeyi ele aldık. Türkiye’nin en yüksek (A tipi) sertifikasyona sahip ilk Kuru Limanı olması hedeflenen proje ile özellikle savunma sanayimizin de kalbinde yer alan Başkentimizin, ülkemizin lojistik üssü (Hub) haline getirilmesi planlanıyor. Ankara’nın 32 milyar dolarlık "dış ticaret hacmini" ve "istihdamını" artıracak şekilde deniz yoluyla buluşturulmasına yönelik çabalarımıza devam ediyoruz."