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Ankara merkezli 45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 567 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 45 ilde kaçak otomobil operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 494'ü yabancı 567 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

10:02 . 11/04/2023 Salı
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567 kişiye gözaltı kararı

567 kişiye gözaltı kararı

Ankara'da kaçak otomobil operasyonu gerçekleştirildi.


Kaçakçılık ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 567 kişiye gözaltı kararı verildi. Öte yandan 567 kişiden 494'ünün yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.




#Ankara
#kaçakçılık
#otomobil
#emniyet
15 dakika önce
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