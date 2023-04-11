Ankara merkezli 45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 567 kişi gözaltına alındı

567 kişiye gözaltı kararı
Ankara'da kaçak otomobil operasyonu gerçekleştirildi.
Kaçakçılık ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 567 kişiye gözaltı kararı verildi. Öte yandan 567 kişiden 494'ünün yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan örgüt üyelerinin, farklı üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olan FETÖ’ye yakın şahıslarla örgüt içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumlular arasında özel hatlar üzerinden iletişim kurularak faaliyet yürütüldüğü anlaşıldı.
CHP Ankara listesinden aday olan DEVA Partili İdris Şahin'in geçtiğimiz aylarda FETÖ'ye yönelik yaptığı açıklamaları yeniden gündem oldu. Halk TV yayınına katılan Şahin, FETÖ terör örgütünden cemaat diye bahsederek FETÖ’cülerin mağdur edildiğini dillendirmişti. Şahin, "KHK'larla pek çok insan mağdur edildi. Sadece Fetullah Gülen cemaatine mensup olanlar değil." ifadelerini kullanmıştı.
Artvin’in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 106 metrenin üzerine çıktı. Sular altında kalacak ilçede tarihi eserler son ziyaretçilerini ağırlıyor. Gürcistan’dan gelen Gürcü turistler tarihi yapıları son kez görüntüleyip kayıt altına alıyor.