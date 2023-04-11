Ankara merkezli 45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 567 kişi gözaltına alındı

CHP Ankara listesinden aday olan DEVA Partili İdris Şahin'in geçtiğimiz aylarda FETÖ'ye yönelik yaptığı açıklamaları yeniden gündem oldu. Halk TV yayınına katılan Şahin, FETÖ terör örgütünden cemaat diye bahsederek FETÖ’cülerin mağdur edildiğini dillendirmişti. Şahin, "KHK'larla pek çok insan mağdur edildi. Sadece Fetullah Gülen cemaatine mensup olanlar değil." ifadelerini kullanmıştı.