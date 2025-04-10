Ankara Nallıhan'da maden ocağında göçük: Yaralılar var

Göçüğün vardiya değişimi sırasında yaşandığı öğrenilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Çayırhan maden ocağında meydana gelen göçükte 2'si ağır, 14 işçinin yaralandı. Göçüğün vardiya değişimi sırasında yaşandığı öğrenilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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