Ankara'daki kaza, saat 09.00 sıralarında Erler Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Bağlıca yönüne giden, içerisinde Başkent Üniversitesi personelinin bulunduğu, B.Ü. yönetimindeki 06 C 0566 plakalı servis otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşıp araziye devrildi. Yan yatan otobüste sürücü ve bir yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.