Ankara turizmin de başkenti olacak

 16 bin 121 metrekare alan üzerine inşa edilen Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’nde 2 bin 561 kişilik kongre salonu, sergi ve fuaye alanı, Millet Kıraathanesi, 3 adet okuma salonu, Güngörmüşler ve Hanımlar lokali, nikah ve toplantı salonu gibi sosyal donatılarıyla vatandaşlara en güzel şekilde hizmet verecek.

Ankara Sincan’da kalıcı eserlerin hizmete sunulması için çalışmalar sürüyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın önem verdiği projeler arasında yer alan Kültür ve Kongre Merkezi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Murat Ercan temel atma töreni öncesi basın mensuplarına kompleksin tanıtımını yaptı.

Basın toplantısının ardından Kültür ve Kongre Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Hacı Turan, Nevzat Ceylan; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Önceki dönem Başkanı Mustafa Tuna katıldı.

Törende Sincan’ın kültür ve sanat merkezi haline geleceğinin altını çizen Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sadece Sincan’a değil, Ankara’ya da büyük ve modern bir kültür ve kongre merkezi kazandırmış olacağız. Sincan’ımıza, Ankara’mıza hayırlı olsun” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuşmasında Sincan’ın kültür ve sanat alanında örnek gösterilecek ilçelerden biri olduğuna dikkati çekti. Bakan Ersoy, “Sincan Kültür ve Kongre Merkezi son derece donanımlı olarak tasarlanmış. Selçuklu Mimarisi tarzında tasarıma sahip olacak. Tamamlandığında inanıyorum ki Sincan’da herkes zamanını kültür ve sanatla geçirecek” ifadesini kullandı.

“Sincan’a ve Ankara’ya layık bir merkez” diyen AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da “Ankara’nın turizmden yeterince destek görememesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama bu açılacak kongre merkezimizle ve daha yapılacak işlerimizle beraber Ankara aynı zamanda turizmin de başkenti olma yolunda” dedi.

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ANKARA ÇAPINDA BİR MERKEZ OLACAK

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım “Seçimden sonra Sincan Belediyesinin ilk işi Ankara’ya mal olacak, Ankara çapında bir kültür merkezinin temelini atmak oldu. Sincan Belediye Başkanı Sayın Murat Ercan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Sincan’a, Ankara’ya hayırlı olsun diyorum.“ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından butona basıldı, Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’nin temeli atıldı.