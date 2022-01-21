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ANKARA

Ankara'da 15 Temmuz görselleri neden kaldırıldı?

2016’da yaşanan FETÖ kalkışması ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kampüsüne asılan 15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller sessiz sedasız kaldırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ankarada 15 Temmuz görselleri neden kaldırıldı? ​
Ankara Büyükşehir Belediyesi kampüsüne asılan 15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller sessiz sedasız kaldırıldı.

2016’da yaşanan FETÖ kalkışması ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kampüsüne asılan 15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller sessiz sedasız kaldırıldı.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada belediyeye tepki gösterdi. 15 Temmuz görsellerinin neden kaldırıldığını anlamadıklarını kaydeden Ünal, şunları kaydetti: “Ankara o gün caddelere sokaklara izlerini şehit ve gazi olarak bıraktı..

Bilboarddaki 15 Temmuz görseli kaldırıldı.
Bilboarddaki 15 Temmuz görseli kaldırıldı.

BUNLAR TARİH, SİLİNMEZ

Bu üzücü olayın ABB kampüsü içerisinde yaşanmasını esefle karşılıyorum. Sayın Mansur Yavaş’ın derhal bu yanlıştan vazgeçmesini ve destana ait görsellerin yerine koyulmasını bekliyoruz. Bu tarihi silemezsiniz. 15 Temmuz’u anlatan görsellerin gazi Ankara’mızın belleği olan belediye binasından silinmemesi gerekir.”

15 Temmuz gazilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: İktidara gelirseniz bizi asacaksınız herhalde
OYNAT 01:36
15 Temmuz gazilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: İktidara gelirseniz bizi asacaksınız herhalde
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde kılıçla canice öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretine gitti.

Burada 15 Temmuz gazileriyle konuşan Kılıçdaroğlu tepkilere maruz kaldı. Gazilerden bir vatandaş, 'O gece iktidarda siz olsaydınız biz o meydana çıplak ellerimizle iner, bu vatanı kurtarmak için, milli irademize sahip çıkmak için canımızı yine ortaya koyardık. Bizler 15 Temmuz gazilerini partiler üstü görmeyen zihniyete kızıyoruz.' ifadelerini kullandı

CHP'li milletvekillerinin imzasıyla 15 Temmuz'da meydana inen insanlar için soru önergesi verildiğine değinen 15 Temmuz gazisi, 'Yaralanan insanlar mahkemelere verildi. Bu karar Anayasa Mahkemesinden döndü. Sonra da Kanun Hükmünde Kararname ile bizlere “yargılanamaz' diye bir yazı çıktı. Bu vatan evlatları, iktidar olursanız sizin hükümetinizde hangi pozisyonda olacak?' sorusunu yöneltti. Bu sırada bir başka 15 Temmuz gazisi vatandaş, 'Bizi asacaklar herhalde' diyerek tepki gösterdi.

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