Ankara'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Şereflikoçhisar- Gölbaşı Karayolu'nun Gölbaşı istikametinde seyir halinde olan 63 plakalı bir minibüs, ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin minibüste yaptığı aramada, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.