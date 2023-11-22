|
Gündem

Ankara'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu minibüste yasa dışı yollarla ülkeye giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.

07:49 - 22/11/2023 Çarşamba
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Olay Ankara'nın Gölbaşı içesine bağlı Karahamzalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.


Şereflikoçhisar- Gölbaşı Karayolu'nun Gölbaşı istikametinde seyir halinde olan 63 plakalı bir minibüs, ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin minibüste yaptığı aramada, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.


Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere işlemlerin ardından Ankara İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.









 




#Ankara
#Düzensiz göçmen
#Göçmen
6 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray yeni sol bekin kralını İtalya'da buldu! 21 gol 34 asistli : 10 - 15 milyon euro arasında...