Gündem Ankarada 200 gram ekmeğin fiyatı yarından itibaren 2,75 lira olacak
ANKARA

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı yarından itibaren 2,75 lira olacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Böylelikle Ankara'da ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruşa denk geldi, Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ankarada 200 gram ekmeğin fiyatı yarından itibaren 2,75 lira olacak
Foto: Arşiv.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da 200 gram ekmek fiyatının 2,25 liradan 2,75 liraya yükseltildiğini belirterek, "Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz" dedi.

  • Balcı, Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 15 lira olduğunu söyledi.

'Ekmek fiyatı yüksek değil'

Türkiye'de 200 gram ekmeğin fiyatının azami 3 liraya karşılık geldiğine işaret eden Balcı, bunun bölgesel olarak değişebildiğini bildirdi.

  • Balcı, Ankara'da ekmeğe zam yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
  • "Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı, yarından itibaren geçerli olmak üzere, 2,25 liradan 2,75 liraya yükseldi. Böylelikle Ankara'da ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruşa denk geldi. Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz."

Öte yandan, Balcı, yeni tarifeyle Ankara'da 400 gram Ata ekmeğinin 5,5 liradan, 200 gram kepek ve tam buğday ekmeğinin 5 liradan satılacağını sözlerine ekledi.

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