Ankara'da 980 gram doğan Işık bebeğe anjiyo yapıldı: Tıp literatürüne geçti

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 14 Mayıs'ta 7 aylık olarak dünyaya gelen 980 gram ağırlığında Işık I. isimli erkek bebeğin ana damarında tıkanıklık ve bunun ciddi bir solunum sıkıntısı yarattığı belirlendi.
Doğumdan 2 hafta sonra Işık bebeğin kasıktaki toplardamarına anjiyo yapılıp, 1,5 milimetre olan kritik damar darlığı, 3,5 milimetreye kadar genişletildi.
Şu anda 2 bin 100 gram ağırlığına ulaşan ve 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Işık bebek, artık solunum destek ihtiyacı olmadan nefes alabiliyor. Işık bebek, 980 gram ağırlığına rağmen damarlarında onarım yapılan ilk bebek olarak Türkiye'deki tıp literatürüne geçti.