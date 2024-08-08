Ankara'da 980 gram doğan Işık bebeğe anjiyo yapıldı: Tıp literatürüne geçti

"Ekokardiyografide bu darlığı gördükten sonra hastamızı kateter anjiyografi işlemine aldık ve burada da kasıktaki toplardamar yoluyla hastamıza kateter anjiyografisini yaparak 'balon anjiyoplasti' dediğimiz işlemi gerçekleştirerek bu 1,5 milimetrelik darlık bölgesini 3,5 milimetreye kadar genişlettik ve işlemi sonlandırdık. Işık bebeğin özelinde bizim bu yöntemi tercih etmemizin nedeni, hastamızın 980 gram olması. Özellikle kasıktaki toplardamarı tercih etme nedenimiz de bu kadar küçük düşük doğum ağırlıklı bebeklerde damar duvarlarının çok ince ve kırılgan olması. Ayrıca, hem damar duvar hasarı, hem damar duvarında pıhtı ve kanama riski ana atardamarlarda daha sıklıkla görüldüğü için biz toplardamarı tercih ettik. Bu oldukça nadir bir hastalık tabii. 980 gram düşük doğum ağırlığında olan bir bebeğe toplardamar yöntemiyle bu girişimin yapılması bizim de görebildiğimiz kadarıyla literatürde ilk"