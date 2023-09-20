Ankara'da bakteri skandalında yeni gelişme: Analiz için Halk Ekmek çalışanı laboratuvara göndermiş

Maksimum miktarın tam 100 kat üzeri bakteri tespit edildi.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili ekmek skandalı patladı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, hazırlanan raporda bakteri değerinin normalin 100 kat üzerinde olduğunu açıklayarak raporu paylaştı.
'Denetlensin diye' gönderilen ekmeğin bakteri değeri 11 milyon çıktı. Maksimum miktarın ise tam 100 kat üzeri bakteri tespit edildi.
Ekmekleri ise analiz için bir Halk Ekmek çalışanının laboratuvara gönderdiği belirtildi.
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3 saat önce