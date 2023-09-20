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Ankara'da bakteri skandalında yeni gelişme: Analizini Halk ekmek çalışanı laboratuvara göndermiş

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili ekmek skandalı patladı. AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, hazırlanan raporda bakteri değerinin normalin 100 kat üzerinde olduğunu açıklayarak raporu paylaştı.

12:34 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Maksimum miktarın tam 100 kat üzeri bakteri tespit edildi.

Maksimum miktarın tam 100 kat üzeri bakteri tespit edildi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili ekmek skandalı patladı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, hazırlanan raporda bakteri değerinin normalin 100 kat üzerinde olduğunu açıklayarak raporu paylaştı.
'Denetlensin diye' gönderilen ekmeğin bakteri değeri 11 milyon çıkıyor. Maksimum miktarın tam 100 kat üzeri bakteri tespit ediliyor.

Ekmekleri analiz için bir Halk Ekmek çalışanı laboratuvara gönderdiği belirtildi.

#Ankara
#Halk ekmek
#Hakan Han Özcan
1 saat önce
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