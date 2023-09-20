Ankara'da bakteri skandalında yeni gelişme: Analizini Halk ekmek çalışanı laboratuvara göndermiş

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Halk Ekmek Fabrikası’nda yaşanan rüşvet skandalının ardından katıldığı canlı yayında, yeni bir skandalı daha gün yüzüne çıkardı. ABB iştiraki Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde halk sağlığını etkileyecek bir bakteri olduğunu belirten Özcan, "Vatandaşlarımız artık Halk Ekmek'e güvenemez hale geldi. Halk Ekmek Fabrikası ürettiği ekmeklerle insanları zehirliyor." diye konuştu