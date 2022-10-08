Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Numan Kurtulmuş: İHA'larımız ve SİHA'larımızla bir dünya markasıyız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli'de tapu dağıtım töreninde konuştu. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada rol belirleyen bir ülke olduğunu belirten Kurtulmuş, 'Cumhurbaşkanımız, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye yıllar evvel BM'de söylediğinde herkes bakıyordu, 'Bu adam ne diyor?' diye. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki neredeyse dünyanın en büyük ülkeleri olduğunu iddia eden ülkelerin başkanları bile 'Ya yeni bir dünya sistemi lazım. Yani dünya 5'ten büyüktür.' demeye onlar da başladı.' dedi.



Dünyada savunma sanayisinde akla gelen neredeyse bütün ürünlerin tamamının artık Türkiye'de üretildiğine işaret eden Kurtulmuş, 'İHA'larımız ve SİHA'larımızla bir dünya markasıyız.' dedi.

