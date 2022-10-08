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ANKARA

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkent Kültür Yolu Festivali Farkındalık Koşusu dolayısıyla koşu güzergahındaki cadde ve sokaklar

9 Ekim Pazar günü 09.00-12.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

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Haber Merkezi AA
Ankarada bazı yollar trafiğe kapatılacak
Arşiv.

Başkent Kültür Yolu Festivali Farkındalık Koşusu nedeniyle bazı yollar 9 Ekim Pazar günü 09.00-12.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koşunun güvenli şekilde yapılabilmesi için 5 kilometre uzunluğundaki koşu rotası ve bu güzergaha bağlanan cadde ile sokaklar 3 saat boyunca trafiğe kapalı olacak.

Yarın trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:

  • "Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayarak, Ulucanlar Caddesi, Kestane Caddesi, Talatpaşa Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Koyuncupazarı Sokak, Can Sokak, Atpazarı Sokak, Gözcü Sokak, Bedesten Sokak, İpek Caddesi, Hisar Caddesi, Anafartalar Caddesi, Hükümet Caddesi, Ankara Valiliği Girişi, Julianus Sütunu, Çam Sokak, Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Altınsoy Caddesi."
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