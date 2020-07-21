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Gündem Ankarada ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
ANKARA

Ankara'da ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamaya göre, HTS analizleri ve yazışmalar sonucu ByLock kullandığı belirlenen 31 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerden 4'ünün kamu görevinden ihraç edildiği, 8'inin ise aktif görevde olduğu belirtildi.

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