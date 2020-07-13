FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok: Son sözü "Hastayım" oldu

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Amerika'nın Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde kaydedilen videolarla örgüt üyelerine mesajlar gönderiyordu.

GÜNDEM Haki yeşil sohbetin misafirleri

Aylardır tek görüntü yok

Başta 15 Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere pek çok kumpas ve saldırının talimatını bu videolar aracılığıyla ulaştıran Gülen, altı aydır kameralar karşısına çıkmadı.

OYNAT 00:37 FETÖ Elabaşı'ndan "Darbeyi tamamlayın" talimatı 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimine kalkışan FETÖ'nün ABD'de bulunan elebaşı yeni yayımlanan videosunda yaşanmış darbelerin günleri üzerinden açıklama yaptı, '15 Temmuz'u tamamlayın' talimatı verdi. Elebaşı Gülen, her zaman olduğu gibi örgüt mensuplarını yine 'cennete girme' vaadinde bulundu. BiP'te paylaş

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Video çekimine ara verildi

Elebaşının şimdiye dek es geçmediği 'Ramazan Bayramı' videosu da bu yıl yayınlanmadı. Bunun yerine yazılı bir metinle 'tebrik' mesajı yayımlandı.

OYNAT 00:48 FETÖ'den yeni darbe iması: Hücrelerimiz emir bekliyor FETÖ lideri Fetullah Gülen son konuşmasında örgüt elemanlarına yeni mesajlar gönderdi. Teröristbaşı Gülen uyuyan asker hücrelerin harekete geçmek için emir beklediğini söyleyerek: "Beyindeki 10 milyar hücre harekete geçmek için tenbih bekliyor. Allah onları oraya koyduğuna göre, o kadar asker orada bulunduğuna göre bence onunla çok şeyi fethedebilirsiniz. Ama zannediyorum onlarda uykuda. Çalıştırılmadıklarından dolayı zorlanmadıklarından dolayı" dedi. BiP'te paylaş

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Son mesaj 23 Şubat 2020'de

Terör örgütüne ait sosyal medya hesaplarından, elebaşının son görüntüsü 23 Şubat 2020 tarihinde yayımlandı.

DÜNYA FETÖ elebaşı Gülen'in ByLock'taki özel mesajları deşifre oldu

Fetullah bitkin ve hasta vaziyette

O videoda elabaşının bitkin vaziyette olduğu dikkatlerden kaçmadı. Sağlık sorunlarından bahseden Fetullah, özetle şu ifadeleri kullandı:

GÜNDEM Fethullah Gülen'den yeni beddua ve "Ekmel" mesajı

GÜNDEM Teröristbaşı Gülen'den koltuk değiştirme numarası

"Rahatsızım her tarafından bir hastalık"

"Rahatsızım çoktan beri. Al sana ayağından, al sana belinden, al sana gözünden bir hastalık... Biraz yere serdiler bunlar..."

OYNAT 00:32 FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok: Son sözü "Hastayım" oldu 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen, 23 Şubat 2020 tarihinden beri görüntülenmedi. Elebaşı, son yayınlanan videosunda sağlık sorunlarından söz edip 'Hastayım' demişti. BiP'te paylaş

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