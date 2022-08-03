Ankara'da cemevi saldırısında yeni gelişme

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına yapılan saldırı sonrası gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.Ayrıntılar geliyor...
Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına yapılan saldırı sonrası gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.Ayrıntılar geliyor...
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