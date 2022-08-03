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Ankara'da cemevi saldırısında yeni gelişme

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına yapılan saldırı sonrası gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Ankarada cemevi saldırısında yeni gelişme
Ankara'daki cemevi saldırısı kameralara böyle yansımıştı.

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına yapılan saldırı sonrası gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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