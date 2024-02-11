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Ankara'da cenaze dönüşü kaza: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Bala ilçesinde cenaze törenine katılan vatandaşların içerisinde bulunduğu otomobil seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

19:59 - 11/02/2024 Pazar
DHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bala-Ankara yolu Beynam Mahallesi Verem Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Bala ilçesinde bir yakınlarının cenaze törenine katılan kişilerin içerisinde bulunduğu Cihan Güler (41) yönetimindeki 06 AG 7289 plakalı otomobil, önünde giden Yıldırım A. (48) yönetimindeki 34 ZL 7593 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelen vinç yardımıyla otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı. Sürücü Güler ile araçta bulunan Zülbiye Güler (70), Meryem Güler (14), Tayyar Güler (12), İrem Güler (10) ve İrena Güler (36) itfaiye görevlileri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, otomobildeki yolculardan Zülbiye Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan duruma ağır olan Meryem Güler de doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


TIR sürücüsü Yıldırım A. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.


#kaza
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#cenaze
41 dakika önce
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