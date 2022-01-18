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Ankara'da çıkan yangın korkuttu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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Haber Merkezi İHA
Ankarada çıkan yangın korkuttu
Yangın sırasında evde olan ve isminin Ayşe olduğu öğrenilen yaşlı bir kadın yapılan müdahale ile evden çıkartıldı.

Nallıhan’ın Akdere Mahallesi’nde bir evden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında evde olan ve isminin Ayşe olduğu öğrenilen yaşlı bir kadın yapılan müdahale ile evden çıkartıldı.

Yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri evin ahşap olmasından ve deposunda odunların bulunmasından ötürü yangını söndürmekte güçlük çekti. Olayı gören vatandaşlar da yangının büyümemesi için itfaiye ekiplerine yardım etti.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri çatı göçeceği sırada içeriden çıkarak son anda kurtuldu. Komşu evlerin de yanma tehlikesi yaşadığı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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